Van der Vleuten zesde in Christmas Cracker rubriek in Londen

In een groot deelnemersveld in de Longines Christmas Cracker rubriek in Londen wist Robert Whitaker met El Wee Widge de rubriek op zijn naam te schrijven. Met zijn 9-jarige AES-merrie was hij de snelste in een tijd van 34,51 sec.

In deze 1.50 m rubriek op de Olympia Horse Show in Londen was Laura Kraut met Confu net iets langzamer en eindigde op de tweede plaats in 34,94 sec. De laatste podiumplaats ging ook naar een Engelse ruiter, deze was voor Holly Smith met haar Claddagh Iroko (34,95 sec). Vader van Robert, John Whitaker kon niet tippen aan de snelle tijd van zijn zoon en eindigde net naast het podium.

In totaal wisten 13 combinaties zich te plaatsen voor de barrage. Ook Maikel van der Vleuten mocht zich opstellen in de de barrage. Hij reed met de Zangersheide ruin Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines) een knappe rit en wist foutloos te blijven. Hij belandde met 38,36 sec op de zesde plaats. Landgenoot Doron Kuipers reed met Freestyle de ring in, maar had helaas een foutje (45,79 sec) en eindigde uiteindelijk als elfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl