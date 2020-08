Van Gelderen stuurt zijn KWPN’er Be Cool met pensioen

Vanaf zijn vijfde jaar is de KWPN'er Be Cool (Vanoverbeek x U2 van de Mespel) bij Boy-Adrian van Gelderen op stal. De Belg doorliep zijn hele jeugdcarrière met het paard. Gisteren kondigde Van Gelderen op Facebook aan zijn veertienjarige Be Cool met pensioen te sturen. "Hij is nog steeds super fit maar ik heb gemerkt dat de hoogste klassen moeilijker voor hem werden", aldus de Belg.

Onder Boy-Adrian van Gelderen was Be Cool zeer succesvol. Met het fokproduct van J. van Rijswijk uit Boskoop won Van Gelderen team goud en zilver op het EK voor de jeugd in 2015 en 2017. Ook werd het paar twee kee Belgisch kampioen, bij de junioren en bij de Young Riders. In december vorig jaar kwam Van Gelderen in Kronenberg voor het laats in de internationale piste in actie met Be Cool.

‘Nog super fit’

Op Facebook schrijft Boy-Adrian van Gelderen: “Ik heb besloten mijn liefste vriend Be Cool met pensioen te laten gaan! Ik heb altijd gezegd dat als hij niet meer op het hoogste niveau kan springen zoals vroeger, dan zal ik hem zijn ​​pensioen geven, dat heeft hij verdient. Hij is nog steeds super fit maar ik heb gemerkt dat de hoogste klassen moeilijker voor hem werden.”

Bron Horseman.be