Van Gerwen derde in Lier

Jody van Gerwen werd vanmiddag met Avicii K Z (v. Andiamo) derde in de rubriek voor jonge paarden. Met de zesjarige was Van Gerwen in de tweefasenrubriek iets langzamer binnen dan winnaar Xavier Hazebroucq uit Frankrijk met de merrie Pilgrim SW (v. Cornet Obolensky) en Augustin Covarrubias uit Chili met de Frans goedgekeurde Full Option du Borget (v. Vigo d'Arsouilles).