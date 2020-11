Van Grunsven, Ansems en Pals in top tien GP kwalificatie Opglabbeek

De 1,45m kwalificatierubriek voor de Grand Prix was gisteren het hoofdnummer in Opglabbeek. Met een zesde plaats was Jens van Grunsven de beste Nederlander op de merrie Greatlight VDL (v. Zirocco Blue VDL). In de proef die door Dieter Vermeiren werd gewonnen werden vervolgens Jack Ansems zevende en Johnny Pals tiende.

Dieter Vermeiren liet in eigen huis het Belgische volkslied klinken. Op Kingston Town 111 Z (v. Kashmir Van Schuttershof) was hij royaal de snelste in de tien man sterke barrage. De Belg klokte 41,89 seconden, twee seconden sneller dan Frederic Bouvard met Hugh Grant de Muze (v. Shindler de Muze). De derde plaats ging naar de Duitse amazone Katrin Eckermann op de Holsteinse merrie Barcelona (v. Catoki).

Twee keer Zirocco Blue VDL

Jens van Grunsven sprong in de barrage ook foutloos met de Zirocco Blue-dochter Greatlight VDL. Met 47,32 seconden was hij de langzaamste nulfouter en werd zesde. Jack Ansems kreeg met de tweede Zirocco Blue-nakomeling in de barrage, Fliere Fluiter, een balk en werd als snelste vierfouter zevende. Johnny Pals gaf met de For Pleasure-zoon Fernando in de barrage op en werd dus tiende.

Bron Horses.nl