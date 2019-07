Van Mierlo grijpt net naast de winst in Ranking-proef

Maikel van Mierlo kwam gisteren in het Belgische Mons Ghlin net tekort voor de overwinning in de 1,50m kwalificatie voor de Grand Prix. Van Mierlo moest in de 16-koppige barrage de Fransman Charles Henri Ferme voor zich dulden.

Ferme reed met Dali PP Z (v.Diamant de Semilly) een snelle barrage in 41,14 seconden en pakte daarmee de overwinning. Maikel had voor de 1,50m proef de nog maar negenjarige Follow Up (v.Andiamo) gezadeld, een volle broer van de KWPN goedgekeurde dekhengst Dynamo. Een foutloze ronde in 42,99 was genoeg voor de Nederlander om de tweede prijs in ontvangst te mogen nemen. Juliette Falgot en Arqana de Riverland (v.Cornet Obolensky) maakten de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl