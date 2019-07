Van Mierlo grijpt net naast zege in Gold Tour Veeningen

Maikel van Mierlo greep in de openingsrubriek van de CSI 2* Gold Tour in De Wolden net naast de winst. De Nederlander moest in het direct op tijd parcours Niclas Baule voor zich dulden in de prijsuitreiking. De plaatsen twee tot en met acht werden allen door Nederlanders bezet.

Baule stuurde zijn Con Couleur (v.Conthargos) super snel rond in 55,88 en ging er met de overwinning vandoor. Onze landgenoot van Mierlo zette een zeer goede en snelle ronde neer met Follow Up (v.Andiamo). Van Mierlo klokte 55,93, kwam net vijf honderdste tekort voor de overwinning en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Oranje boven

De Nederlanders presteren goed op eigen bodem. Naast van Mierlo eindigden nog zeven Nederlanders in de top van het klassement. Piet Raijmakers Jr. snelde met Van Schijndel’s Amberlina (v.Tangelo vd Zuuthoeve) naar de derde plaats voor Albert Zoer en Florian (v.Zirocco Blue) die net naast het podium op plaats vierde eindigden. Siebe Kramer (Zizi Donaldson) en Monique van den Broek (Carlow van de Helle) bezetten de plaatsen vijf en zes. Pim Mulder (BCO Milton Z) en Maureen Bonder (Flierefluiter) maakten de top acht compleet op de zevende en achtste stek.

Wilhelmus bij vijf- en zesjarigen

Bij de vijfjarigen-rubriek klonk het Nederlands volkslied wel. Jens van der Meer kwam als sterkste uit de bus met Jillz (v.Chaman). In het twee-fasen parcours was de ruiter bijna drie seconden sneller dan de nummer twee Hester Klompmaker en Jack Daniels (v.Numero Uno). Lizzie de Gooijer maakte met Just a Moment van ’t Heerenhuys (v.E-Star) de top drie compleet. Bij de zesjarigen pronkte Frank Buitenhuis met de goedgekeurde KWPN hengst Idrigill (v.Kannan) bovenaan de uitslagenlijst. De Nederlander dook in het twee-fasen parcours bijna een seconde onder de tijd van de nummer twee Dennis van den Brink en I Am (v.Etoulon).

Uitslag Gold Tour.

Uitslag vijf- en zes-jarigen.

Bron: Horses.nl