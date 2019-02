Van Rijswijk wederom op podium in Lier, ten Cate en Kuipers ook bij de beste acht

Vanmiddag begon de 123 combinaties lange 1,40m proef in Lier. In het twee-fasen parcours viel de overwinning uiteindelijk in handen van de Fransman Jerome Hurel. Sabrina van Rijswijk pakte deze week al een overwinning op het Azelhof, en vandaag stond de amazone wederom op het podium. Eric ten Cate en Doron Kuipers reden zich ook bij de top van het klassement.

Hurel zette met As de Mai (v.Apache d’Adriers) een tijd neer van 31,25 in de tweede fase en schreef hiermee de proef op zijn naam. De Belg Gilles Thomas klokte 32 seconden rond met Edison v Schuttershof (v.Darco) en nam plaats achter de Fransman.

Nederlanders in vorm

De beste Nederlandse combinatie in de 1,40m rubriek was Sabrina van Rijswijk. De amazone finishte met Lely vd Bisschop (v.Elvis ter Putte) in een tijd van 32,75 en werd daarmee derde. Eric ten Cate werd met Dairone (v.Zacharov) vijfde en Doron Kuipers stuurde Empire (v.Chacco Blue) naar een achtste plaats.

Bron: Horses.nl