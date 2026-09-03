Geen waardering voor nieuwe format vijfjarigen Van Santvoort Makelaars Cup: ‘Casino’

Voor het eerst draaide het bij de vijfjarige paarden in het NK voor jonge springpaarden / de Van Santvoort Makelaars Cup in de barrage niet om de snelste tijd. Degene die in de finale de optimale tijd het dichtst benaderde, werd kampioen. De toegestane tijd was 44 seconden, de optimale tijd 40 seconden. De winnaar, Niels Knape met BWP’er Vicaris JW van de Moerhoeve (Taran de la Pomme x Di Cantero ter Hulst, fokker Jan Wuytak en Jimmy Vermeulen), kwam over de streep in 39,72. Daarmee was hij de enige die onder de optimale tijd uitkwam, en was hij het dichtstbij. Een gelukkiger uitslag dan in de halve finale, waarin drie combinaties op exact dezelfde tijd finishten en dus de overwinning deelden.

Esther Berendsen Door

Van de vijftig vijfjarigen in de finale wisten er dertien door te dringen tot de barrage. Daarvan bleven er vervolgens zeven foutloos. Met foutloze rondes tussen de 40,73 en 41,68 zat de top zeven van het deelnemersveld zo dicht bij elkaar dat het bijna lastig is om te spreken van een echte winnaar. Dat vindt ook de winnaar zelf, Niels Knape. “Ik vind het geen goed format, omdat deze uitslag niks zegt over de kwaliteit of de prestatie van het paard. Het is een soort van casino.”

Sander Geerink over het succes bij de zevenjarigen: ‘Als je er veel hebt, zit er wel een keer een goeie tussen’

In het Nederlands kampioenschap om de Van Santvoort Makelaars Cup waren een aantal hoofdrolspelers te onderscheiden. Naast de winnaar, Hendrik Jan Schuttert met W&W’s Irisch Mist Z (v. It’s Highlander van de Kalevallei) waren dat Eldorado van de Zeshoek TN, met vijf nakomelingen in de finale, Willem Greve met drie paarden in de barrage waarvan hij er één zelf reed én Sander Geerink, eveneens als eigenaar. In de oudste leeftijdscategorie deden drie paarden van hem vooraan mee. En dan hebben we het nog niet over de resultaten bij de vier-, vijf- en zesjarigen.

Steven Veldhuis: ‘Pardi heeft een instelling voor een tien’

Van de zesjarige paarden werd afgelopen week het nodige gevraagd in de finale van de Van Santvoort Makelaars Cup om het Nederlands kampioenschap. Voor een deel van de finalisten was de opgestelde opgave net te gek, wat leidde tot opgave, uitsluiting of meerdere balken. Toch haalden acht van de veertig finalisten de barrage, waarin er vervolgens nog drie foutloos rond kwamen. Steven Veldhuis bewees vervolgens zijn kwaliteiten als opleider en barrageruiter en nam plaats op het hoogste podium.

Julian Kok met eigen fokproduct naar winst vierjarigen

In de finale van de vierjarigen om de Van Santvoort Makelaars Cup, waarin ze beoordeeld werden door Patrick Lemmen en Robert Vos, verschenen zoals altijd rond de 25 combinaties. Daarin voldoende kwaliteit, maar de animo voor deelname lijkt wel langzaam verder af te nemen. Ter vergelijking: vorig jaar waren er nog 74 vierjarigen op de eerste dag en afgelopen week startten 54 deelnemers, terwijl er in 2020 nog 106 combinaties aan de start verschenen.

Lees alles over het NK Jonge Springpaarden / Van Santvoort Makelaars Cup in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop