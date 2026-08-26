Van Santvoort Makelaars Cup: The One Z bovenaan in halve finale vierjarigen

De vierjarigen gingen vanmiddag de strijd aan in de halve finale van het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup. Met een 9 voor zowel het springen als het gaan tussen de hindernissen, won The One Z deze halve finale op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo. Deze Taran de la Pomme-zoon werd gereden door Geert-Jan Boer.

KWPN Door

In tegenstelling tot de oudere paarden, is er voor de vierjarigen geen voorronde en mogen zij direct van start komen in de halve finale van de Van Santvoort Makelaars Cup. 54 paarden kwamen vandaag van start en 25 van hen selecteerden zich voor de finale op vrijdag. Met 9’s voor beide onderdelen gingen Geert-Jan Boer en The One Z (v. Taran de la Pomme) ruim aan de leiding in deze halve finale die beoordeeld werd door Heinz Meyer en Stan Creemers.

Top vijf

Chilli Pepper VHL (v. Comme il faut) scoorde onder Isabel Starke een 8,8 voor het springen, de ruin werd tweede in deze halve finale. Rielke Roeland reed Landino VDL-dochter Sissy (uit Lilly elite sport-spr D-OC van Hermantico, fokker E. Agterhuis) naar een derde plek met tweemaal het cijfer 8,5. Gentleman VDB (v. Ganesh Hero Z) werd onder Nicole Botma vierde, voor Christel Kalf en Starking Royal (Bacardi VDL uit I-Uzella V G ster D-OC van Indoctro, fokker Okyay Reyvan).

Finale

Vrijdag wordt de finale verreden. Dan beginnen alle vierjarigen weer met een schone lei.

Uitslag

Bron: KWPN