VSM Cup: Polyvesther bevestigt goede vorm in halve finale

Dat familie Moerings goed in vorm is met de eigen fokproducten werd bewezen in de halve finale van de vijfjarigen. Daarin sprong Polyvesther naar de winst onder Geert Moerings.

Het KWPN Kampioenschap om de Van Santvoort Makelaars Cup kende bij de vijfjarigen flinke verschuivingen in het klassement, waarbij beide rondes van de halve finale meetellend zijn. De beste veertig combinaties hebben zich geplaatst voor de finale op zaterdag.

Altijd competitief

Tegen de snelle rit van Geert Moerings en de Taran de la Pomme-zoon Polyvesther (mv. Guidam) bleek niemand opgewassen en daarmee beleefde Geert een goede generale voor de finale op zaterdag, waarin alle combinaties weer met een schone lei beginnen. Maar liefst zeven halfbroers/-zussen van dit springtalent presteren in de internationale sport, waaronder op hoog niveau Jesther, Harvesther en Bardesther.

Net als bij de zesjarigen, gaf Steven Veldhuis zich niet makkelijk gewonnen met zijn vijfjarige toekomsttalenten. Hij bezette met Perfect Touch (United Touch S x Verdi, fokkers W. en M.A. Swierstra) en Porsche Knight (Komme Casall TN x Verdi, fokker T.H. Knight) de tweede respectievelijk derde plaats. De competitieve jonge paarden-opleider zal met beide paarden, net als Geert Moerings, zijn best doen om in de finale opnieuw tot een goed resultaat te komen.

KWPN-goedgekeurde hengsten

De KWPN-goedgekeurde Pharao (Vigo d’Arsouilles uit Donnalina x Indoctro, fokkers Gebroeders Lohuis) volgde onder Justin Zwartjens op de vierde plek in deze halve finale en heeft zich daarmee ook met gemak voor de finale geplaatst. Dat was niet de enige KWPN-goedgekeurde hengst in top-tien, want Suzanne Tepper sprong met Porsche SB (Kitt SB x Vagabond de la Pomme, fokkers Jaco en Linda Hiemstra) in deze halve finale naar de negende plek. In totaal bleven 24 duo’s over beide dagen foutloos.

Bron: Horses.nl