W&W’s Irisch Mist Z naar winst bij zevenjarigen Van Santvoort Makelaars Cup

W&W's Irisch Mist Z (v. Highlander vd Kalevallei) is vanavond als laatste kampioen gehuldigd op het NK Jonge Springpaarden om de Van Santvoort Makelaars Cup. De zevenjarige ruin, die gefokt is door B. Windstra & J. Windstra, werd gereden door Hendrik-Jan Schuttert. Het paar bleef als laatste in de barrage de concurrenten voor en was met 39,84 seconden ruimschoots de snelste.

KWPN Door

De tweede plek was voor Conan Wright die de KWPN-merrie Oliva P (v. Ibolensky) gezadeld had. Willem Greve, die als eigenaar van drie paarden in de finale goed vertegenwoordigd was, nam de derde prijs in ontvangst met de BWP-merrie Tilly vd Bisschop (v. United Touch S).

Paard voor de toekomst

Jan Schuttert, de vader van Hendrik-Jan Schuttert: “We hebben Irisch Mist Z vorig jaar als zesjarige gekocht in Leeuwarden. In de ring werkt hij echt goed mee en hij loopt heel vaak nul. Daarom hebben we hem ook gekocht. Het is echt een paard voor de toekomst. We gaan eerst in Lanaken goed voor de dag proberen te komen.”

Hendrik Jan Schuttert en W&W’s Irisch Mist Z. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Conan Wright wederom tweede

Voor Conan Wright verliepen de KNHS-kampioenschappen heel succesvol. Vanmorgen werd hij bij de vijfjarigen al tweede met R. Elfhaban van Beek (v. Elfra van Beek Z) en vanmiddag werd hij bij de zevenjarigen ook tweede. Met Oliva P hield hij de lei schoon in de barrage, maar was drie seconden te langzaam voor de winst.

Greve en Tilly vd Bisschop

Willem Greve stuurde Tilly vd Bisschop foutloos rond in de barrage en klokte een tijd van 43,53 seconden. In het eindklassement werd Greve tweede met de merrie. In de halve finale werd het duo al derde en legden ze een goede basis voor het eindklassement. In de finale herhaalden ze dit kunstje.

‘Hij sprong uit het boekje’

Bas Moerings legde met Ovinio (v. Ipsthar) beslag op de derde plaats. Het eerste onderdeel schreven ze op hun naam, in de halve finale werden ze zevende en in de finale tiende. Moerings: “Hij sprong vandaag uit het boekje. Het is onvoorstelbaar hoe hij aanviel, dat zit in de familie.”

Uitslag

Bron: KWPN