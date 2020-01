Vancouver de Lanlore blijft onder Pénélope Leprevost ondanks gedeeltelijke verkoop

Het leek alsof het Franse team weer succesvol paard ging verliezen in de aanloop naar de Olympische Spelen. Eigenaren Danielle en François Vorpe verkochten onlangs een deel Pénélope Leprevosts Grand Prix-paard Vancouver de Lanlore (v. Toulon) aan Giuseppe Marino. Maar Leprevost raakt niet haar paard kwijt, want met de verkoop kreeg ze de garantie het paard te mogen blijven rijden met het oog op de Spelen.

Het vertrek van de Franse toppaarden Timon d’Aure (v. Mylord Carthago) naar Jan Tops, Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II) naar Amerika en Valdocco des Caps (v. Number One d’Iso Un Prince) naar Cian O’Connor was een enorme aderlating voor het Franse team. Ook de vraag naar Pénélope Leprevosts Grand Prix-paard Vancouver de Lanlore was groot en de Française leek haar paard te verliezen.

‘Gelukkig met behoud van het paard’

Door een deel van het paard te verkopen aan Giuseppe Marino, kreeg Leprevost de garantie van de eigenaren Danielle en François Vorpe om in het zadel te blijven van de nu elfjarige hengst. Op Facebook schrijft Pénélope Leprevost hoe gelukkig ze is met de nieuwe situatie en ze kan doorwerken richting de Spelen van Tokio.

Net geen teammedaille op EK

Met de zoon van Toulon maakte Leprevost een succesvol seizoen door met verschillende hoge klasseringen in Grand Prix’ en ook met het Franse team werden verschillende hoge noteringen gehaald. Op het EK in Rotterdam werd het paar met het team vierde en individueel vijftiende. In de Nations Cup finale in Barcelona werden met het team vijfde.

