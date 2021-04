Vanderveen en Swail eerste winnaars op ESP Spring Series Wellington

In Wellington waren afgelopen weekend de laatste rubrieken van twaalf weken Winter Equestrian Festival. Gisteren begon de nieuwe serie wedstrijden in de ESP Spring Series. Op de openingsdag van het CSI3* won Kristen Vanderveen de hoofdrubriek met de Berlin-zoon Bull Run’s Faustino De Tili. In de tweede rubriek was Conor Swail de beste met de KWPN'er Gamble (v. Vingino).

In de 1.45m-hoofdrubriek direct op tijd deed Kristen Vanderveen wat ze al vaker deed in speed-klasses, winnen in een super snelle tijd. Ze stuurde haar Berlin-zoon Bull Run’s Faustino De Tili rond in een tijd van 61,31 seconden. Daar kon niemand verder aankomen. Even daarvoor had Erynn Ballard al een vlotte ronde gereden met Verdict De Kezeg (v. Diamant de Semilly) in 62,38 seconden. Maar Vanderveen kon op een lijn nog een galopsprong minder rijden en trok zo de overwinning naar zich toe.

KWPN’er Collin vierde

Darragh Kenny werd derde in 62,56 seconden op Arena UK Winston (v. Waldo Van Dungen). Op de vierde plaats kwam de KWPN’er Collin (v. Colandro) gereden door Luiz Francisco de Azevedo. De Braziliaan klokte met het fokproduct van Jansen of Lorkeers uit Den Ham 63,13 seconden.

Gamble gefokt door Hagedoorn

In de Twee Fasen rubriek over1.40m werd Conor Swail de winnaar. De Ier stuurde de Vingino-zoon Gamble, uit de stam van Nassau en gefokt door Roel Hagedoorn uit Wierden, foutloos rond over de beide fasen. Het duo klokte een eindtijd van 30,80 seconden. Op twee seconden werd Margie Engle tweede met Cesna M (v. Check In).

Bron persbericht ESP Spring Series Wellington