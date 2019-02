Vanderveen snelt naar winst in hoofdrubriek Wellington

Kristen Vanderveen schreef zojuist de 1,45m van de CSI5* in Wellington op haar naam. De Amerikaanse was in het direct op tijd parcours haar collega's te snel af en nam plaats op de hoogste trede van het podium.

Vanderveen zette met de Berlin-zoon Bull Run’s Faustino de Tili een tijd neer van 57,73 wat winst voor de Amerikaanse betekende. Eduardo Menezes dook met de eveneens van Berlin afstammende H5 Caruschka 2 bijna een seconde onder de tijd van Vanderveen, maar vier strafpunten gooiden roet in het eten voor de Braziliaan.

Top vijf

Net achter Kristen Vanderveen eindigde de routinier Todd Minikus. De Canadees stuurde zijn Amex Z (v.Andiamo) rond in 58,12 en werd tweede. Een derde plaats was er voor Karel Polle en de eerder door Henrik von Eckermann gereden Little Lord (v.Lasino). De Ieren Daniel Coyle (Tienna) en Conor Swail (Koss van Heiste) maakten de top vijf compleet op de plaatsen vier en vijf.

Bron: Horses.nl