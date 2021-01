Vanderveens Almighty naar Jordan Coyle

De Amerikaanse springamazone Kristen Vanderveen heeft bekendgemaakt dat Bull Run’s Almighty (v. Berlin) aan de Ier Jordan Coyle verkocht is. "Ik ben benieuwd wat ze met zijn tweeën kunnen bereiken en kijk uit naar hun succes" laat Van der Veen weten.

De Hannoveraner ruin, die in Zuid Afrika gefokt werd, is eerder gereden door de Zweed Rolf-Göran Bengtsson en ook kort door Andreas Erni uit Zwitserland. Van der Veen kocht het nu dertienjarige paard op negenjarige leeftijd en bracht hem de laatste tijd uit op vijfsterrenniveau. In 2019 en 2020 won de combinatie meerdere internationale wedstrijden in de Verenigde Staten.

Bron: Jumper News / Horses.nl