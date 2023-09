Varoune van Jos Verlooy met pensioen

Een ongeziene prestatie, zo mag je het wel noemen. Drie keer op rij werd Jos verlooy met Varoune (Verdi x Cordalme Z) Belgisch Kampioen. In 2019 had hij de Verdi-zoon nog maar enkele maanden onder het zadel, maar dat weerhield hem er niet van om er toen al gelijk met de winst vandoor te gaan. De 15-jarige ruin mag nu gaan genieten van zijn pensioen.

Niet alleen in 2019, ook in 2020 en 2021 was de combinatie de concurrentie te sterk af op de Belgische kampioenschappen. Daarnaast won het duo ook de 1.60m CSI4* Grand Prix in Salzburg.

Jos Verlooy over Varoune

“Varoune heeft ons jaren sportief genot geschonken. Samen werden we driemaal Belgisch kampioen op rij. Toen we in 2019 het eerst Belgisch kampioen werden werd Varoune zijn capaciteit duidelijk. Uiteindelijk sprongen we driemaal naar de titel”, aldus Verlooy.

Bron: Horses.nl