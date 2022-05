Veel kwaliteit op KWPN-stamboekkeuring IJsselmuiden

In het Overijsselse IJsselmuiden stond vandaag de eerste stamboekkeuring van het seizoen op het programma voor zowel spring- als dressuurmerries. Twaalf springmerries waren vandaag sterwaardig, zeven van hen werden tevens voorlopig keur. Van de vijf deelnemende dressuurmerries werden er vier ster.

Stal Wezenberg vormde vandaag het decor van de stamboekkeuring. “Deze regio had de voorkeur voor een stamboekkeuring vroeg in het seizoen”, begint Henk Dirksen, die samen met Marcel Beukers de paarden beoordeelde. “Zo kunnen de merries daarna eventueel terug de wei op. We hadden vandaag een goede accommodatie met een goede bodem en een fijne, gezellig sfeer.”

Sijgje-stam

In de eerste groep van de dag liepen drie merries uit de Sijgje-lijn, die allemaal voorlopig keur werden. Een van hen is de Comme Il Faut-dochter Olly Sijgje (uit Jewel Sijgje ster van Diamant de Semilly) van fokker G.M. Spronk uit Ijsselmuiden, die een bovenbalkscore van 70.80 kreeg. “Dit is een jeugdige merrie met een actieve manier van galopperen. Ze viel vooral op door haar goede reflexen. Deze merrie beschikt over atletisch vermogen en sprong vooral op de laatste hoge oxer ook met een goede techniek.” Ook Onassis Sijgje (Chacfly uit Usijgje ster pref prest van Mermus R) van fokker Maatschap Pleyter uit Zalk komt uit deze stam. Zij scoorde 75/80. “Deze merrie zou iets meer maat kunnen hebben, maar beschikt wel over goede lengte. Ze beschikt over een makkelijke manier van galopperen en sprong met veel techniek, veel overzicht en een goed voorbeengebruik. Daarbij beschikt ze over veel lichaamsgebruik en is ze een atletisch paard.”

85 punten

Drie merries sprongen voor 85 punten, waaronder O-Dine (Elvis ter Putte uit C-Dine ster pref van Veron) van fokker J. Koetsier uit Kamperveen. Deze merrie kreeg 70 punten voor exterieur en werd tevens voorlopig keur. “Dit is een merrie die met veel afdruk springt en extreem goed naar boven springt met het lichaam. Ze beschikt over veel vermogen en heeft een atletische manier van galopperen.” Quickly de Kreisker-dochter Quelsey W (uit Chelsey PROK van Comme Il Faut) van gastheer Benny Wezenberg werd met 75/85 ster, onder voorbehoud van de aanvullende eisen. “Deze merrie was heel gretig in het springen, ze is vlug, heeft veel overzicht en beschikt over veel vermogen.” Ogene vd Felixhof (Gaspahr uit Wilrike pref prest D-OC van Numero Uno) van fokker J.G. Felix uit IJsselmuiden scoorde 65/85. “Deze merrie sprong heel goed met een goede voorbeentechniek, veel overzicht en veel atletisch vermogen.”

Quelsey W (Quickly de Kreisker x Chelsey v. Comme il faut) Foto: Jacquelien van Tartwijk.

80 voor exterieur

Halifax van het Kluizebos-dochter High End W (uit Virgina van Casall) van Benny Wezenberg was met 80/80 de merrie met de hoogste exterieurpunten van de dag. “Deze merrie heeft een goed model met veel merrieopdruk, een goede voorhand en correct fundament. Ze beweegt ook goed, zowel in draf als galop. Ze sprong met veel afdruk, maar was in het begin iets gespannen, wat ten koste ging van de techniek.” Onder voorbehoud van de aanvullend eisen werd deze merrie tevens voorlopig keur.

80 punten

Jardonnay-dochter Ojaja (uit Jaja van Quasimodo vd Molendreef) van fokker H. Kwakkel uit ’s Heerenbroek verdiende met 75/80 het voorlopig keurpredicaat. “Dit is een merrie met goede lengte in het lichaam, veel merrieopdruk en een goed gevormde voorhand met een goede schoft. In het springen heeft ze heel veel vermogen. Ze sprong niet spectaculair, maar heeft een hele makkelijke manier van springen.” Dezelfde score was er voor de vierjarige Duo Penotti Z (Dallas VDL uit Golden Girl ster van Up To Date) van fokker J. Koetsier. “Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie met een goed model en een goed gevormde voorhand. Ze heeft een makkelijke manier van galopperen. Ze zou iets meer met de schoft naar boven moeten springen, maar beschikt wel over veel vermogen.” Grandorado TN-dochter Orianne JJ (uit Fianne van Guidam’s Willow) van J.A. Meuleman uit IJsselmuiden werd met 70/80 ster. “Deze merrie is heel jeugdig en atletisch. Ze springt heel voorzichtig, met goede reflexen en een goede achterhandtechniek.”

Dressuurpaarden

Orieta W (Totilas uit Zyorieta Texel elite EPTM-dres PROK van Krack C) van Benny Wezenberg kreeg met 70/80 de hoogste punten van de dressuurpaarden. Waar de springmerries op de stamboekkeuring voorlopig keur kunnen worden, vindt deze graadverhoging voor dressuurpaarden plaats op de Centrale Keuring. Orieta W werd met deze score dus ster. “Deze merrie zou op stand iets meer maat en formaat mogen hebben, maar waardeert zich in beweging echt op. Ze heeft een goede beentechniek, een goede houding en beschikt daarbij over een lichtvoetige manier van bewegen.”

