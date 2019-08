Veelbelovende jonge springmerries op Deens Warmbloed Stamboek Elite Show

Bij de jonge merries op de Deens Warmbloed KRAFFT Elite Show hebben de juryleden de twee-jarige en drie-jarige Springmerries van het Jaar benoemd. Op de Elite Show zijn de juryleden en het publiek de hele dag verwend met jonge merries van zeer hoge kwaliteit. De springmerries zijn verdeeld in twee secties; twee-jarige merries en nieuw geklasseerde merries van drie jaar of ouder, die allemaal in het vrijspringen werden getoond aan de juryleden.

De drie-jarige en oudere merries zijn allemaal beoordeeld onder het zadel en strijden op de elite-show om de fokker’s medailles van brons, zilver en soms goud. Dit jaar werden slechts zes nieuwe merries uitgenodigd voor de eliteshow, waarbij drie een zilveren medaille kregen en drie een bronzen medaille.

Merrie van het jaar

De expressieve Bøgegårdens Aida van Bøgegårdens Apollo x Calato, gefokt en in eigendom van Stina en Jørden Schmidt, werd Springmerrie van het jaar benoemd. De familie Schmidt is een zeer succesvolle fokkersfamilie die ook een hengstenstation runt. De drie-jarige Bøgegårdens Aida viel op als een aantrekkelijke, functionele en praktische merrie met veel techniek en vermogen. “Deze merrie heeft een zeer functionele toplijn en een zeer goede galop. Ze heeft goede rijdbaarheid getoond, en springt zeer gewillig met een goed overzicht. Bij de prestatietest scoorde ze een 8,5 voor rijdbaarheid en twee 9’s voor techniek en capaciteit,” merkte fokadviseur Karina Christiansen op.

Kampioen merrieveulen van Cantolar

Als beste twee-jarig springpaard van het jaar benoemde de jury Feldborgs Cantonelli door Cantolar x Cabachon, gefokt en in eigendom van Arne Feldborg Johannesen. Dit grootomkaderde en goed ontwikkelde merrieveulen demonstreerde en zeer goed uitgebalanceerde galop en vertoonde goede soepelheid en een goede uitvoering in het vrijspringen. “Deze jonge merrie is een uitstekend type met een goede uitdrukking, harmonieuze conformatie en zeer goede bewegingen. Ze springt met een uitstekende achterbeen techniek en een goede focus op het werk, en bovendien vertoont ze een heel mooi temperament,” besloot Karina Christiansen.

Bron: Persbericht Dansk Vormblod/Horses.nl