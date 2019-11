Veenstra zegeviert in Junioren Big Tour, Morssinkhof op podium in U25 Big Tour

In de U25 Big Tour vanavond viel de overwinning, net als in de U25 Medium Tour, opnieuw in Italiaanse handen. Dit maal pronkte Alessandra Fuzzi bovenaan de uitslagenlijst voor Cedric Wolf en thuisamazone Micky Morssinkhof. Britt Wiefferink plaatste zich ook in de top van het klassement. De Junioren Big Tour viel later op de avond ten prooi aan Gerrit Veenstra. Ilse Tolboom en Iris Michels eindigden ook bij de beste acht.

Fuzzi en de KWPN’er RMF Tequila (v.Padinus), die gefokt werd door P. Kersten en al op 1.45m-niveau uitgebracht werd door Jesper Romp, waren één van de vijf dubbel foutlozen. De Italiaanse zette een tijd neer van 40.04 en mocht voorop in de ereronde. Cedric Wolf en DSP Chicitito (v.Crossfire) klokten 40.41 seconden en werden tweede achter Fuzzi. Thuisamazone Micky Morssinkhof stuurde Graziano (v.Baltic VDL) rond in 42.00 seconden en maakte het podium compleet.

Top acht

Naast de derde plaats tekende Morssinkhof met Elianca (v.Carthino Z) ook nog voor de zesde prijs. De amazone reed de snelste tijd van 40 seconden rond maar moest vier strafpunten incasseren en eindigde op plaats zes. Britt Wiefferink en Alpha VDL (v.Corland) werden zevende met vier strafpunten in de barrage en een tijd van 46.44.

Junioren Big Tour

In de 1.35m junioren Big Tour was Gerrit Veenstra zijn concurrenten te snel af. De Nederlander finishte met Loridon van T&L (v.Horion de Libersart) in 31.93 en liet het Wilhelmus door de speakers klinken. De Oezbeek Abdurakhmon Abdullaev kwam met Dukato M (v.Stakkato) bijna een seconde later door de finish. Een tijd van 32.89 seconden bezorgde Abdullaev de tweede prijs. Johanna Beckmann won eerder al de Medium Tour en was nu goed voor een derde plaats. Met Cindy 1020 (v.Crawford) klokte de Duitse een tijd van 34.84 en maakte de top drie compleet. Ilse Tolboom en Gartbreaker (v.Heartbreaker) eindigden met 37.01 als zesde voor Iris Michels die met Black Out (v.Cara Touche) binnenkwam in 39.38 en zevende werd.

Bron: Horses.nl