Veertienjarige Michelle Berry wint FEI debuut op CSI2* Thermal

De veertienjarige Michelle Berry heeft haar FEI-debuut tot een gedenkwaardig succes gemaakt. Op donderdag van Desert Circuit IV in Thermal stuurde ze Mecho Van't Kiezelhof (v. Echo van 't Spieveld) naar een indrukwekkende overwinning in de met 10.000 dollar gedoteerde 2* Twee Fasen-proef. Ze behaalde daarmee de hoogste eer in haar allereerste internationale optreden.

26 combinaties gingen van start in de 1,40m 2*-rubriek. tegen het einde van de rubriek zette Michelle Berry de winnende tijd van 27,54 seconden op de klokken met Mecho van ’t Kiezelhof. In de voorlaatste rit werd de jonge Amerikaanse bijna ingehaald door Skylar Wireman die met de KWPN-merrie D-Laloma (v. Colandro) de klok stilzette op 27,56 seconden. Kate Hovland op Cruz en Ali Ramsay met Conrado 12 werden derde in 28,40 seconden.

‘Beetje nerveus’

“Ik was zeker een beetje nerveus toen ik aan mijn eerste FEI-evenement begon, en het was tegen een paar behoorlijk grote ruiters,” merkte Michelle Berry op. “Maar vandaag was bedoeld als een mooie opwarmingsrubriek. Het was niet de bedoeling dat ik te snel zou gaan en mijn turbo helemaal zou opvoeren, maar ik volgde het plan van mijn trainer en dat pakte heel goed uit, dus daar was ik blij mee.” De veertienjarige amazone traint met Shane Sweetnam en Kaitlin Campbell. Beiden hebben Mecho ook op 1,45m-niveau uitgebracht.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht.