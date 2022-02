Van Asten vliegt naar winst in Vejer

In de tweede week van de Andalusische Sunshine Tour was de hoofdrubriek van de zaterdag in Vejer een 4* 'Kleine' GP over 1,45 m. De winst ging verdiend naar Leopold van Asten, die met zijn grote schimmel VDL Groep Falco (v. Clearway) alle risico's nam. Doron Kuipers werd twaalfde.

Zestien deelnemers kwamen aan de start in de barrage op het Spaanse gras. Daaronder voor Nederland: Doron Kuipers met KWPN-hengst Edinburgh (v. Vleut) en Leopold van Asten met VDL Groep Falco.

Balk voor Kuipers

De leiding in de barrage kwam al vroeg in handen van thuisruiter Iván Serrano Sáez, die met Rain Man (v. Chacco Blue) 34,51 op de klok zette. Doron Kuipers reed een weloverwogen ronde, waarbij hij zijn hengst Edinburgh steeds weer terug op het achterbeen zette. Dat leek een foutloos rondje op te leveren, maar op de laatste hindernis viel er toch nog een balk in de tijd van 38,36 seconden.

Van Asten snijdt af

Leopold Van Asten nam met zijn grote schimmel Falco meer risico dan zijn landgenoot, met schuine lijnen en gewaagde afstanden. Het bracht de Nederlander foutloos rond in 34,11 seconden, op dat moment de beste tijd, met nog vijf starters te gaan. Alleen de één-na-laatste starter, de Zwitser Thibault Keller kwam nog heel dichtbij. Met Arley de Vayrie (v. Padock du Plessis HN) werd hij derde in 34,70 seconden. De tweede plaats ging naar Sáez.

Uitslag

Bron: Horses.nl