Veniss bovenaan in 1,40m St. Gallen, vier KWPN’ers in top zes

Pedro Veniss zette zojuist in St. Gallen de CSIO5* 1,40m rubriek op zijn naam. De Braziliaan hield de lei schoon en was bijna een seconde sneller dan de nummer twee. De vier KWPN'ers Fruselli (v.Zambesi), Berlin Blue (v.Berlin), Dickens II (v.Carolus) en Pretty Little Liar (v.Indoctro) eindigden in de top zes van de proef.

Veniss finishte met Anaya Ste Hermelle (v.Andiamo) in het direct op tijd parcours in een tijd van 57,68. Snel genoeg om Veniss de winst in de rubriek te bezorgen. De Braziliaan stond al geruime tijd aan de leiding toen Holly Smith met Fruselli binnen kwam rijden. Smith deed een goede poging Veniss de winst af te pakken, maar kwam met 58,64 tekort en moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Top zes

Berlin Blue en diens amazone Annina Zuger kwamen binnen in 60,02 seconden en mochten als derde opstellen achter Smith. Barbara Schnieper en Dickens II plaatsten zich als vierde voor Emeric George en Rocker D’Ysieux (v.Crown Z). Gustavo Arthur da Silva sloot met Pretty Little Liar de top zes af. De Zwitser heeft Pretty Little Liar, ook wel bekend als Celebrity VDL, sinds kort overgenomen van William Maxwell die de merrie overnam van Denis Lynch.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl