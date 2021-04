Verdi-dochter Fleurette verlaat stallen van Laura Kraut

Onder Laura Kraut was de Selle Français-merrie Fleurette succesvol op 5*-niveau. Nu verlaat de twaalfjarige dochter van Verdi TN de stallen van de Amerikaanse amazone. De 22-jarige Nicolette Hirt neemt de teugels over van haar landgenote. Op World of Showjumping reageert Hirt: "Ik ben opgetogen om van al haar ervaring te leren."

De door Xavier Remy gefokte Fleurette werd in 2009 geboren onder de naam Vvaramog de Breve. De dochter begon haar carrière bij Christophe Escande en groeide door tot op 1.55m-niveau in handen van Penelope Leprevost. Via de Nederlandse Stefanie Carroll-Van den Brink kwam de merrie in 2019 bij Laura Kraut.

WB- en GP-winst in Washington en St. Tropez

Kraut won met Fleurette onder meer de 4* wereldbekerwedstrijd in Washington en de 4* Grand Prix in St Tropez – Grimaud. Nu neemt Nicolette Hirt de teugels van Fleurette over. De jonge Amerikaanse wil op termijn met het paard debuteren op 5* niveau.

Bron World of Showjumping