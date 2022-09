Verdi-zoon Ittolo wint 3* openingsrubriek Vancouver

Kyle King won gisteren op Ittolo (Verdi TN x Libero H) met overmacht de 3* 1,40m rubriek in Vancouver. De Amerikaan bleef James Chawke en de KWPN'er Gamble (Campbell VDL x Quick Star) zo'n 2,5 seconden voor. Conor Swail pakte de derde en vierde plaats met Nadal Hero & DB (v. Kannan) en Count Me In (v. Count Grannus).

Als laatste op de startlijst kon Kyle King met de Verdi-zoon Ittolo, gefokt door de familie Wolters, zien hoe er was gereden en waar hij nog winst kon boeken. De Amerikaan maakte er optimaal gebruik van en finishte in de winnende tijd van 56,09 seconden. De twee Ieren James Chawke en Conor Swail hadden vlak voor hem al snelle tijden op de klokken gezet. Chawke stuurde de Campbell-zoon Gamble ronde in 58,55 seconden, goed voor de tweede plek. Swail reed even later de ervaren Count Me In naar 58,95 seconden en werd hiermee derde. Met Nadal Hero & DB had Swail aan het begin van de rubriek al 58,71 seconden gereden en werd hiermee vierde.

“Ik kreeg [Ittolo] twee winters geleden,” vertelt King. “Vorig jaar reed ik hem in dezelfde klasse, en hij kreeg een lintje. We gingen heel snel hogerop, misschien wel te snel. Hij is moedig en dapper, maar de ride-ability was er niet echt.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht