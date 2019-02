Verdi-zoon wint rankingproef Neumünster, Greve zesde

In Neumünster ging gisteravond Harm Lahde als laatste de barrage van de 1.50m-rankingproef binnen met de Verdi-zoon Oak Grove’s Vogelfrei. Het leek niet direct de winnende tijd te worden, maar de groot galopperende Vogelfrei was op de meet toch de snelste. Willem Greve had met Faro (v. Calvaro) pech op het verkorte parcours en werd met vier strafpunten zesde. Greve was opnieuw de beste Nederlander in de Holstenhalle.

Acht combinaties, waaronder vijf Duitse, hadden zich in de barrage gereden van de 1,50m-rubriek. Halverwege de barrage was de Pool Jaroslaw Skrzyczynski die op Chacclana (v. Chacco-Blue) de leiding in handen nam met een tijd van 37,02 seconden. Hij liet Soren Pedersen met Tailormade Chaloubet (ook van Chacco-Blue en gefokt door Paul Schockemöhle) en de jonge Justine Tebbel op Scott Brash’ voormalige paard Hello Guv’nor (v. Diamant de Semily) achter zich.

Pechfout

Als voorlaatste ging Willem Greve op de negenjarige Faro voortvarend van start, maar kreeg op de tweede hindernis een pechfout. Greve drong niet verder aan en stuurde de zoon van Calvaro verder mooi rond naar wat uiteindelijk de zesde plaats werd.

Groot galopperend

Harm Lahde verraste tenslotte vriend en vijand door met de elfjarige zoon van Verdi nog bijna twee tiende van Skrzyczynski’s af te snoepen en de overwinning op te eisen in 36,88 seconden. Oak Grove’s Vogelfrei leek niet snel te gaan, maar galoppeerde groot op de lange lijnen en haalde zo de tijdwinst.

Ahlmann snelste vierfouter

Voor Greve werd Christian Ahlmann als snelste vierfouter vijfde. Ahlmann zat in het zadel van Ciao Conni ST (v. Contendro).

