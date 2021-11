Vereecke wint in Opglabbeek

Andres Vereecke heeft de 2* Grote Prijs van Opglabbeek gewonnen met de elfjarige Arioso du Bois (v. Rock 'N Roll Semilly). De Belg bleef zijn landgenoot Nico Baerts en Mowgli du Sasiana (v. Emerald) in de barrage een halve seconde voor. Arne van Heel was de beste Nederlander in Sentower park, met Deikira (v. Diarado) een tijdfout in zijn verder foutloze barrage. Van Heel werd zevende.

Het was een drukbezette barrage in België op de zondagmiddag. Maar liefst veertien combinaties mochten aantreden, waarvan er zes volledig foutloos bleven. John Steeghs was met de groot galopperende Google (v. Eldorado vd Zeshoek) de snelste vierfouter in 43,04 en goed voor plaats acht. Wout-Jan van der Schans klasseerde zich als elfde met Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve).

Uitslag

Bron: Horses.nl