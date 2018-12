Verhitte discussie over gebruik martingaal op vergadering IJRC in Geneve

Op de algemene vergadering van de International Jumping Riders Club (IJRC) wilde Stephan Ellenbruch, voorzitter van het Jumping Committee van de International Equestrian Federation, het thema martingaalstoppers bespreekbaar maken en het dwangmatige gebruik ervan dat het soms oproept. Tussen de ruiters en de 4* juryleden ontstond een verhitte discussie.

Op 6 december in Genève namen Stephan Ellenbruch (voorzitter van het FEI Jumping Committee), Kevin Staut, voorzitter van de International Jumping Riders Club (IJRC), Eleonora Ottaviani (directeur IJRC), veertig topruiters, teamleiders en vertegenwoordigers uit de springsport deel aan de Algemene Vergadering van de IJRC.

Nieuwe aanbevelingen

Tijdens deze enerverende ontmoeting leidde de martingaal stop tot een verhitte discussie. Stephan Ellenbruch opende als eerste de discussie door de aanwezige internationale ruiters op de hoogte te brengen van de nieuwe aanbevelingen die aan de richtlijnen van de FEI-stewards worden toegevoegd en met ingang van 2019 op het wedstrijdterrein worden toegepast.

Misbruik door fixatie

De martingaalstop is een dunne rubberen of leren verplaatsbare bevestiging aan de teugels tussen het bit en de ring van de martingaal. Deze is bedoeld om de martingaal op zijn plaats te houden, zodat de ringen van de martingaal niet vast komen te zitten in het bit. Dit hulpmiddel, dat normaal aan elke zijde van het paard aan de teugel vastzit, wordt echter bij wedstrijden op hoog niveau soms anders toegepast dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Bij enkele ruiters werd dwang geconstateerd door twee paren stoppers te gebruiken die heel dicht bij elkaar waren geplaatst en soms zelfs onbeweeglijk waren gefixeerd. Ze waren voor en na de ring van de martingaal vastgezet, zodat de nek van het paard in een vaste positie wordt gehouden. Daarmee verhinderen ze dat het paard zich kan losmaken en goed kan bewegen.

“We zijn getuige geweest van het feit dat sommige ruiters de stoppers op een andere manier gebruiken dan men normaal doet,” introduceerde Stephan Ellenbruch voordat hij de aanwezige ruiters toesprak. “Zorg er alsjeblieft voor dat er altijd maar één verplaatsbare stop is aan elke kant van je paard, tussen het bit en de martingaalring.”

Verhitte discussie

De Zweed Henrik von Eckermann nam onmiddellijk het woord en stelde dat het raadzaam zou zijn geweest de ruiters vooraf te informeren over de aanbevelingen voor de richtlijnen voor stewards, waarvan ze nog niet op de hoogte waren. “Deze aanbeveling is zeker toegevoegd, omdat degenen die het hebben geschreven niet begrijpen waarom we soms twee stoppers gebruiken.” Ik gebruik het zelf op deze manier ook, omdat anders de martingaal gewoon in het leer blijft hangen en mijn paard dat in de mond trekt”. Stephan Ellenbruch probeerde daarop de gemoederen te kalmeren. “Het is niet zo dat we niet begrijpen waarom je er twee gebruikt, maar het is een feit dat sommigen dit hulpmiddel misbruiken en recente foto’s bewijzen dit. Bepaald misbruik kan zeer ernstig zijn! En de motie is al geaccepteerd.”

De discussie werd min of meer aangevuld door de Italiaan Lorenzo de Luca, die voorstelde om bijvoorbeeld een minimale afstand tussen de twee stops vast te stellen. Vervolgens kwam ook Olympische kampioen Rodrigo Pessoa aan het woord, die suggereerde dat stewards zelf de mobiliteit van de stoppers kunnen controleren aangezien ze dat ook al bij de beenbeschermers doen.

Het onderwerp werd uiteindelijk afgesloten door Stephan Ellenbruch, die de aanwezigen uitnodigde voor een vervolgdiscussie over dit onderwerp en de handhaving van de nieuwe aanbevelingen voor de stewards.

