Verklaring Augier de Moussac op schorsing FEI

Half januari werd Emma Augier de Moussac door de FEI geschorst door het gebruik van hydrochloorthiazide. De Tsjechische amazone werd positief getest op CSI-W Boedapest in juni vorig jaar. Augier de Moussac loopt hierdoor mogelijk de Olympische Spelen mis waarvoor Tsjechië zich had geplaatst. De amazone kwam gisteren met een verklaring.

Emma Augier de Moussac heeft het nodige onderzoek gedaan naar de oorzaak van de positieve test en kwam gisteren met de volgende verklaring:

Niet 100% natuurlijk

“Om esthetische redenen heb ik een maand lang een voedingssupplement genomen dat werd beschreven en verkocht als 100% natuurlijk. Dit stond in de bijsluiter, op de verpakking en op de website. Ook commentaren op andere websites gaven aan dat het product 100% natuurlijk was en zonder bijwerkingen. Toch bleek bij de dopingcontrole na de wedstrijden in Boedapest dat er een verboden stof in het supplement zat. Ik heb onmiddellijk door een gecertificeerd laboratorium een volledige analyse van het supplement laten uitvoeren. Het bleek dat het product niet 100% natuurlijk was en het de verboden stof bevatte.

Ik accepteerde een tijdelijke schorsing in afwachting van de beslissing van de FEI. Maar met deze verklaring wil ik zeggen dat ik slachtoffer werd van valse reclame.”

Vincent Voorn

Sinds 23 december staat Emma Augier de Moussac aan de kant. Ondertussen houdt Emma’s trainer Vincent Voorn de paarden in training en brengt ze uit wedstrijden. Zo kan de Tsjechische snel in de sport terugkomen zodra de schorsing is opgeheven. Voorn was in Kronenberg als succesvol met de No Limit-dochter Diva.

