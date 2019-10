Verlooy razendsnel naar overwinning in Beijing Masters openingsproef

In de openingsproef van de 3* Beijing Masters was de regerend Belgisch Kampioen Jos Verlooy iedereen te snel af. De 25-jarige ruiter was bijna vijf seconden sneller dan de nummer twee. Martin Fuchs was die nummer twee en de Chinees Galatu Jiri bezette de derde plek. Vincent Vermeulen was de enige Nederlander op de startlijst en viel net buiten de prijzen.

Verlooy zette in het 1.40m direct-op-tijd parcours een supersonisch snelle ronde neer met EMS Inri de Regor (v.Lord Z) en klokte 64.23 seconden. Hier was geen van zijn concurrenten tegen opgewassen en reed de jonge Belg voorop in de prijsuitreiking. Martin Fuchs en Cognac du Vlist (v.Calvino Z) pakten een tweede prijs. Het duo finishte in 69.40 seconden en moest in Verlooy zijn meerdere erkennen. Galatu Jiri stuurde Harigu rond in 73.87 seconden en eindigde als derde voor Henrik von Eckermann en A Bernhard (v.Air Jordan Z) die net naast het podium eindigde. Vincent Vermeulen noteerde twee tijdfouten met Flying Dream (v.Zapatero VDL) en werd dertiende.

Bron: Horses.nl