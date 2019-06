Veronique Morsink knap derde in Hagen

Bij kunstlicht werd gisteravond in Hagen de 1,40m-rubriek voor de Young Riders verreden. In de Tabel A direct op tijd stuurde Veronique Morsink haar hengst Faithfull (For Keeps x Amor) naar een derde plek, amper een seconde achter winnaar Enno Klaphake met Brilliant du Rouet (Balou du Rouet x Caretani Z). Het jongere broertje van Laura Klaphake werd ook nog eens vijfde.

Bijna 60 Young Riders gingen van start in het 1,40m direct op tijd en de jonge springruiters maakten er een mooie strijd van. De negentienjarige Enno Klaphake had twee ijzers in het vuur waarmee hij naar de top van het klassement sprong. De broer van de Duitse topamazone Laura Klaphake won met de Balou du Rouet-zoon Brilliant du Rouet de wedstrijd in 67,75 seconden. Het paard rijdt hij pas sinds begin dit jaar, de door Gestüt Lewitz gefokte ruin liep vorig jaar onder Liubov Kochetova mee in Tryon.

Ook Urus 2 (Canturo x Cento) waarmee Enno Klaphake vijfde werd, komt uit de fokkerij van Gestüt Lewitz en is van de Russische Liubov Kochetova. En ook dit paard is nog maar net bij Klaphake onder het zadel.

Veronique Morsink reed met de hengst Faithfull, fokproduct van de familie Morsink, een sterke wedstrijd en kwam in 68,72 seconden over de finish. Het leverde de Twentse amazone een derde plaats op. De Duitse amazone Ilena Kilian was op Acuero (Acorado x Catoki) nog vier tiende sneller.

Lars Kersten en Robin Bril waren de andere twee Nederlanders in de rubriek. Beiden kregen een balk.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl