Victor Bettendorf bovenaan in Valencia met Qwando

De 4* Grote Prijs over 1,55 m in Valencia ging zondagmiddag naar de Luxemburger Victor Bettendorf. Hij reed de negenjarige BWP-ruin Qwando van de Rispen (v. Matisse de Mariposa) in een foutloze barrageronde naar een tijd van 46.51 seconden. Daarmee hield hij een seconde over op Marie Demonte die met Epona du Quesnoy (v. Ogrion des Champs) tweedewerd voor haar landgenote Alexa Ferrer en Vitalhorse Naiade d'Elsendam Z (v. Nabab de Reve).

Bettendorf lijkt met Qwando weer een nieuwe jonge troef in handen te hebben, na de verkoop van Foxy de la Roque die in 2024 met een paar prachtige overwinningen binnenkwam op het hoogste niveau, en aan het einde van het jaar naar Karl Cook vertrok. Qwando werd eerder uitgebracht door Julian de Boer en liep mee in de tweede bezichtiging van het KWPN. Dit was zijn eerste 4* Grand Prix.

Uitslag

Bron: Horses.nl