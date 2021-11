Victor Bettendorf snelt naar zege in 2* GP Vilamoura

Op de Vilamoura Champions Tour in Portugal werd gisteren de 2* Grand Prix gereden. De Luxemburger Victor Bettendorf was de beste in de negentien man sterke barrage. Hij versloeg met zijn Mr. Tac (v. Nonstop) Francois Jr Mathy en Casanova de L' Herse (v. Ugano Sitte) met ongeveer één seconde. Geen van de Nederlandse ruiters bereikten de beslissende omloop.

De negentien man in de barrage maakten er een spannende strijd van. Als tweede in de barrage zette François Mathy een hele scherpe tijd neer. Hij stuurde de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Casanova de L’Herse foutloos rond in 36,44 seconden. Menig ruiter die volgde beet zich stuk op die prestatie en de Belg leek op de overwinning af te stevenen. Halverwege de tweede omloop kwam Nicola Pohl met Dakota (v. Denver) enigszins in de buurt met haar 38,40 seconden.

Tweede zege Bettendorf

Maar direct na de Duitse liet Victor Bettendorf zien waar nog tijd in te halen was. Met de negenjarige in Luxemburg gefokte Mr. Tac verbeterde hij de tijd van Mathy met bijna een seconde. François Mathy en Nicole Pohl werden naar de tweede en derde plek verwezen. De Luxemburgse ruiter hield de koppositie vast tot het eind en haalde zijn tweede overwinning van de dag binnen. Hij won al de 3* 1,35m-rubriek met Daddy Girl Beaufour (v. Diamant de Semilly).

De Nederlandse ruiters haalden de barrage niet. Niels Kersten was op de 31ste plaats de hoogst geklasseerde. Kersten liep met High Quality (v. Quality Time) vier strafpunten op.

