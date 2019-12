Vier ruiters over 2,21m in puissance in Liverpool

Traditioneel op de Liverpool International Horse Show is de puissance. Gisteravond laat brachten vier ruiters het publiek in extase door in de laatste barrage foutloos over de 2,21m hoge muur te springen. De drie Britten William Whitaker, Guy Williams en Harry Whall en de Ier Michael Pender werden als winnaars gehuldigd.

Twaalf combinaties begonnen in de puissance aan de opdracht om zolang mogelijk foutloos te blijven over de steeds hoger worden de muur. Maar liefst zeven ruiters wisten in de vierde ronde met de muur op 2,13m het bouwwerk in tact te laten en begonnen aan de klus om in de laatste barrage over 2,21m te springen, een record in Liverpool.

In de strijd tussen Britse en Ierse springruiters vielen drie Ieren af voor de zege door vier strafpunten. Dat waren Michael Whyte met de KWPN’er Amaretto (v. Numero Uno), Nano Healy met Kms Clintland (v. Clinton) en Geoff Curran op Bishops Quarter (v. Obos Quality). Hun landgenoot Michael Pender liet met de Nonstop-zoon Hearton du Bois Halleux wel alle blokken op de plek.

Pender moest de overwinning delen met de thuisruiters William Whitaker met RMF Charly (v. Clearway), Guy Williams op puissance-specialist Mr Blue Sky UK (v. Chacco-Blue) en Harry Whall met Quality Old Joker (v. OBOS Quality). Voor Whall kwam de overwinning als een verrassing. Amper een maand geleden kocht hij Quality Old Joker van Holly Smith. In de eerste ronde sprong het paard zo hoog, dat Whall bijna uit het zadel werd gewipt. “Het is een droom die uitkomt. Ik had niet verwacht dat hij in de eerste ronde zo hoog zou springen, maar toen ik eenmaal weer op de juiste plek zat, ging het geweldig.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horse and Hound