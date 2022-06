Vier teams aan de leiding in FEI Youth Equestrian Games

Dit jaar organiseert het CHIO Aken ook de Jeugdruiterspelen, ter vervanging van de Jeugd Olympische Spelen (YOG) in Dakar, die zijn uitgesteld tot 2026. Dit biedt 30 jonge ruiters uit 30 landen en zes continenten de kans om hun vaardigheden te bewijzen in de Aachener Soers. Na de eerste ronde van het ploegenklassement staan vier van de zes continentale ploegen gelijk met nul strafpunten, wat een spannende tweede ronde belooft op donderdag. Op zaterdag staat ook het individueel eindklassement op de agenda.

Springen is de enige hippische discipline op de Olympische Zomerspelen voor jongeren, die sinds 2010 om de vier jaar worden gehouden. Voor het springen worden doorgaans 30 ruiters tussen 15 en 18 jaar uit zes continenten toegelaten. Vijf ruiters uit vijf verschillende landen vormen een team, de beste drie resultaten worden geteld. Deze editie heeft het team uit Europa geen Nederlandse ruiter opgenomen. In 2014 was Lisa Nooren lid van het Europese team dat toen goud won.

Vier teams met 0 strafpunten

In de eerste ronde schitterden het Noord-Amerikaanse team met ruiters uit de VS, Mexico, Costa Rica, Guatemala en Honduras en het Afrikaanse team (Egypte, Marokko, Zuid-Afrika, Tunesië en Zimbabwe) met foutloze rondes. Team Azië (Iran, Jordanië, Palestina, Qatar en Oezbekistan) leverde vier foutloze rondes af, Team Europa drie, zodat uiteindelijk vier teams zonder strafpunten aan de tweede ronde beginnen. Het AustralAsia-team (Australië, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten) had in het begin een beetje pech en moest vier strafpunten toestaan. De vijf ruiters uit Argentinië, Colombia, Ecuador, Paraguay en Uruguay die voor Zuid-Amerika streden, slaagden er niet in foutloos te rijden. Zij kwamen op de eerste dag achteraan met een totaal van twaalf strafpunten.

Jay Junior Vandecasteele (België), Jeanne Hirel (Frankrijk), Claudia Moore (Groot-Brittannië), Annie Mayo-Vitalis (Griekenland) en de Duitse Charlotte Höing komen voor Team Europa in actie. Net als Vandecasteele en Moore, sprong Höing foutloos in de eerste ronde. Vanmiddag is de finale.

Klik hier voor de uitslag van dag 1.

Bron Pferd Actuell