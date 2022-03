Vierde keer goud voor Raymond Redder

De 20-jarige Raymond Redder uit De Wijk is niet bij toeval de winnaar van de KNHS indoorkampioenschappen, deze jongen ‘has got what it takes’. Vanmorgen kreeg de Drentenaar voor de vierde keer het goud omgehangen op een kampioenschap in Ermelo. En met het zilver en brons erbij heeft hij totaal al tien keer een medaille gepakt.

Vandaag moest hij het in de barrage opnemen tegen nog 28 deelnemers. “Ik denk niet dat het parcours te makkelijk was, maar wel dat het deelnemersveld erg sterk was, dan kun je dit soort aantallen een keer krijgen, maar dat maakte het voor mij wel lang heel spannend”, aldus Raymond Redder. De barrage van Redder, die als achtste de ring in kwam, liep gesmeerd en precies volgens plan. “Ik begon meteen fijn bij de eerste hindernis en verder was het een snelle en vloeiende rit, het gevoel was dus goed, maar met nog 21 combinaties te gaan wist ik lang niet of het genoeg was.” Uiteindelijk was Redder met 29,4 seconden de enige foutloze die onder de dertig seconden wist te blijven.

Eigen fokproduct

Hoewel Raymond dus een echte prijzenpakker is, blijft de sport voor hem een hobby die hij deelt met zijn ouders. “Ik wil graag Logistiek Manager worden”, vertelt hij. Voor hem is het speciaal dat hij vandaag met eigen fokproduct Le Grande (v. Kannan) kampioen wordt. “De weg hier naartoe was niet altijd makkelijk, dit paard is erg scherp en dat komt ons nu goed van pas, we zagen altijd wel aanknopingspunten om verder te gaan, want hij liet vanaf het begin een uitzonderlijke kwaliteit zien.”

Zilver voor Luc Dimmendaal

De jonge ruiter Luc Dimmendaal deed met zijn Diesel nog een serieuze aanval op de tijd van Raymond Redder, hij mag zich reservekampioen noemen. Voor Eva Donkers, die door materieelpech bijna niet op tijd in Ermelo kon zijn, was de ontlading groot toen bleek dat ze het brons won.

Klik hier voor de uitslag.

Bron KNHS