Vierde plaats voor Caroline Devos-Poels in 3* Grand Prix Maubeuge

De drie-sterren wedstrijd in Maubeuge werd gisteren afgesloten met spannende Grand Prix. De Fransen bezetten in eigen huis de top drie gevolgd door een mooie vierde plaats van Caroline Devos-Poels met Carpe Diem DV Z (v. Contact vd Heffinck). Geoffroy de Coligny pakte de winst voor Pénélope Leprevost en Edward Levy.

Pénélope Leprevost opende het bal in de barrage en stuurde de negenjarige Franse hengst Andiamo Semilly (v. Diamant de Semilly) naar een snelle tijd van 43,98 seconden. De amazone heeft de kampioenhengst van het Selle Français sinds begin dit jaar op stal en debuteerde met hem op de Sunshine Tour. In Maubeuge legde Leprevost meteen de lat hoog voor haar concurrenten.

Even later was Francois Xavier Boudant wel sneller op de KWPN’er Ciento (v. Viento Uno), maar dat ging ten koste van een balk. Nog een paar ruiters konden de tijd van Leprevost verbeteren en ook zij kregen fouten. Edward Levy kwam halverwege de barrage met een foutloze ronde op Absolute du Mio (v. Mylord Carthago) in 44,01 seconden heel dicht in de buurt.

Het werd uiteindelijk de derde plaats voor Levy want direct na hem lukte het Geoffroy de Coligny wel om de prestatie van Pénélope Leprevost te verbeteren. De Fransman sprong met de veertienjarige Raimondo du Plessis (v. Calin du Plessis) foutloos in 43,86, twee tiende sneller dan zijn landgenote.

Caroline Devos moest als een van de laatste haar barrage rijden met de tienjarige, apart getekende Carpe Diem DV Z. Devos reed een mooie vlotte foutloze ronde, maar kwam met de 46,64 seconden niet in de buurt van de eerste drie.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses