Vierde plaats voor Kusters in Opglabbeek

Lars Kuster reed vanmiddag in Opglabbeek naar een mooie vierde plek in het 1m40 met zijn merrie Kannan's (v. Kannan). De winst in deze tweefasenrubriek ging naar Belg Axel Vandoorne met Jacarta (v. Larino). Ook in het 1m45 met barrage waren er top 10 klasseringen voor meerdere Nederlandse combinaties.