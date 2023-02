Vierde plaats Wout-Jan van der Schans en Forlan vd Spengenberg in 4* 1,40m op Zangersheide International

Zangersheide International opende vanmorgen met de 4* 1,40m-rubriek met barrage. In de proef waren de Belgen Charlotte Philippe en Nico Baerts de baas. Wout-Jan van der Schans werd met een foutloze ronde op de KWPN'er Forlan van de Sprengenberg (v. Nabab de Reve) vierde. Pim Mulder kreeg een springfout met Ibylle (v. Breitling LS) wat hem op de zevende plaats deed belanden.

Tien combinaties gingen foutloos over het 1,40m hoge basisparcours. Voor de barrage trok Angelica Augustsson Zanotelli haar paard terug, zodat er negen van start gingen. De eerste drie combinaties eindigde ook op de eerste drie plaatsen in het klassement. Charlotte Philippe stuurde Godiva S (v. Andiamo Z) als snelste rond in 28,89 seconden. Nico Baerts, die op Casillias Z (v. Crowntano Z) als tweede van start ging, reed de tweede tijd van 29,07 seconden. De Belg had hiermee de tijd van Barbara Schnieper met 0,01 seconde verbeterd. Schnieper werd derde met Judy KM (v. Joly St. Hubert).

Pim Mulder en Wout-Jan van der Schans reden direct na elkaar in de barrage. De tienjarige merrie Ibylle tikte een balk uit de lepels en Mulder kwam op de zevende plaats terecht. Van der Schans en de goed springende Forlan van de Sprengenberg, gefokt door A.J. Hassing, waren vlot onderweg, maar op de meet kwamen ze toch ruim twee seconden te kort. De 30,91 seconden was goed voor de vierde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl