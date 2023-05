Vierde plek voor Kars Bonhof en Ivoor in Medium Tour finale Hohen Wieschendorf

Het was met zeventien combinaties druk in barrage van de Medium Tour finale, vanmorgen in Hohen Wieschendorf. Er werd veel strijd geleverd over het 1,45m parcours met als overtuigende winnaar Douglas Lindelöw op Cheldon (v. Chacco-Blue). Team Nijhof-ruiter Kars Bonhof reed met zijn nieuwe aanwinst Ivoor (v. Eldorado vd Zeshoek) een puike barrage en werd vierde. Ook Leopold van Asten bleef foutloos met VDL Groep Hutch (v. Numero Uno) goed voor de zesde plek.

Douglas Lindelöw was de eerste die in de barrage van start ging en zette direct met Cheldon de zeer snelle tijd van 33,19 seconden op de klokken. Die tijd bleek onaantastbaar en de Zweed werd als winnaar gehuldigd. Vervolgens waren het Ansgar Holtgers jr en Chad Fellows die het dichts in de buurt van Lindelöw kwamen. Holtgers was op Tulum (v. Chacco-Blue) twee seconden langzamer en werd in 35,19 seconden tweede. Fellows kwam met Conquida de Revel PS (v. Conthargos) in 35,31 seconden over de finish en werd derde.

Nieuwe combinatie

Leopold van Asten en Kars Bonhof waren de laatste twee ruiters in de barrage. Van Asten en de Numero Uno-zoon finishten foutloos in de zesde tijd (36,35). Bonhof miste tot slot het podium op een haar. Met Ivoor kwam hij in 35,40 seconden over de meet. De stalruiter van Team Nijhof vormt met Ivoor een nieuwe combinatie. De zoon van Eldorado van de Zeshoek werd tot voor kort gereden door Eric ten Cate.

Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano) en Gerben Morsink op Navarone Z (v. Nabab de Reve) waren foutloos in het basisparcours, maar reden geen barrage.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Hores.nl