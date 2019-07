Wereldkampioen en topvererver Vigo d'Arsouilles is plotseling overleden, meldt eigenaar Joris De Brabander op de Facebookpagina van Stal de Muze.

Philippe Lejeune dankte zijn wereldtitel van 2010 in Lexington aan de zoon van Nabab de Reve. Ook in de fokkerij is Vigo extreem invloedrijk geweest, met veel goedgekeurde zonen en internationale cracks als Vagabond de la Pomme, Irenice Horta en Golden Hawk.

Bron: Facebook – Horses.nl