Vijfde GCL zege Riesenbeck International, team Harrie Smolders tweede in Monaco

Riesenbeck International houdt zijn uitstekende vorm vast in de Global Champions League. In Monaco zegevierde gisteren het team met Christian Kukuk op de KWPN'er Just Be Gentle (v. Tyson) en Patrick Stühlmeyer met Drako de Maugre (v. Kannan) voor de vijfde maal dit jaar. Op korte afstand volgde het team met Harrie Smolders, de Paris Panthers.

In de eerste omloop van de teamwedstrijd deden de Nederlandse ruiters nog goed mee. Eric en Maikel van der Vleuten werden individueel eerste en derde met hun paarden Dreamland (v. Sunday de Riverland) en Dywis HH (v. Toulon). Ook Harrie Smolders stuurde de talentvolle hengst Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) foutloos rond en kwam samen met Paris Panthers teamgenoot Ioli Mytilineou op de derde plaats in de teamranking.

Voor de tweede omloop zadelde Smolders Monaco N.O.P.. Met de zoon van Cassini II kreeg hij een balkje aan de benen. De Griekse Ioli Mytilineou bleef wel foutloos met Levis de Muze (v. Elvis ter Putte) en zorgde ervoor dat het team met vierstrafpunten en een snelle totaaltijd in de kop van het klassement bleef.

Riesenbeck International één seconde sneller

In het teamklassement klom Riesenbeck International na de tweede omloop op naar de eerste plek. Uit de eerste omloop namen Christian Kukuk en Patrick Stühlmeyer vier strafpunten mee. In de tweede omloop bleven de Duitse ruiters foutloos en waren net iets rapper dan de Paris Panthers. Het verschil was iets meer dan een seconde.

Van der Vleuten met team zesde

Team Madrid in Motion met Maikel van der Vleuten werden zesde. Van der Vleuten zadelde voor de tweede omloop zijn toppaard Beauville Z N.O.P. (v. Bustique), maar kreeg een bak aan de benen. Teamgenoot Jack Whitaker bleef wel foutloos met Equine America Q Paravatti N (v. Quality Time TN).

Het overall klassement wordt aangevoerd door Riesenbeck International met vijf overwinningen. Madrid in Motion staat tweede en op één punt achterstand volgt Paris Panthers.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl