Vijfde plek Wout-Jan van der Schans en KWPN-hengst For the Moment in 3* 1.40m

Het CSI3* in Opglabbeek begon vanmorgen met een Twee Fasen Speciaal over 1,40m. In een deelnemersveld van 60 ruiters wist Wout-Jan van der Schans met de KWPN-hengst For the Moment (Mr. Blue x Don Juan) als vijfde te eindigen. Niels Kersten was een halve tel langzamer met Granito Noordenhoek (Corland x Cash) en werd zesde.

Zowel Wout-Jan van der Schans en de twaalfjarige For the Moment als Niels Kersten met de elfjarige Granito Noordenhoek leverden mooie, snelle foutloze rondjes in respectievelijk 38,49 en 39,09 seconden. Het bracht hun niet op het podium, maar wel de vijfde en zesde prijs.

In de voorlaatste rit besliste Richard Vogel op Chino 29 (v. Cellestial ) de wedstrijd. De Duitser klokte 35,89 seconden. Hij verwees de Spaanse Carolina Villanueva Suarez met de Kannan-zoon Casting de La Wantz naar de tweede plek. Derde werd de Italiaan Giampiero Garofalo op de KWPN’er First of April CL (Arezzo VDL x Oklund).

Pals vijfde in 3* 1.35m

Tegelijkertijd werd in de andere springpiste de 3* 1.35m direct op tijd afgewerkt. In de rubriek die door Lars Volmer met Ecl Corvo (v. Coronas) werd gewonnen, was er een vijfde plaats voor Johnny Pals en Balou Z (v. Balou du Rouet).

Klik hier voor de uitslagen.