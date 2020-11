Vijfsterren-wedstrijd Leipzig waarschijnlijk verschoven van januari naar maart vanwege corona

Al veel grote wedstrijden hebben in de afgelopen tijd besloten om wedstrijden te cancellen. De reden hiervoor is, zoals al een hele tijd het geval is, corona. Ook het Partner Pferd concours van 2021 moet ingrijpen om te zorgen dat het concours kan blijven bestaan. In eerste instantie zou dit vijfsterren concours in januari plaatsvinden, maar is tot nadere orde verschoven naar maart.