Vincent Dings blijft op kop in spannend NK Young Riders

Na de eerste manche in het kampioenschap voor Young Riders heeft Vincent Dings zijn koppositie behouden met de negenjarige Cream Couleur Z (v. Cream On Top). Op het wederom selectieve parcours van Henk Linders was Dings de enige uit de top drie die foutloos bleef en met 0.98 strafpunten de tweede manche in gaat.

In de eerste manche deden Bas Moerings, Elize van de Mheen, Mel Thijssen en Beau Schuttelaar goede zaken door met hun paarden foutloos te blijven. Moerings reed zijn beide paarden, de halfzus en -broer Hardesther (Kannan x Cardento) en Fosther (Vigo D’arsouilles x Cardento) naar de top van het dagklassement en staat in het tussenklassement tweede met Hardesther (4 strafpunten) en zevende met Fosther (6.54 strafpunten).

Elize van de Mheen op brons

De regerend kampioene bij de junioren Elize van de Mheen klom naar de bronzen positie met Ferdinand B (v. Verdi) door een knappe nul ronde. De amazone staat op 4.48 strafpunten.

Zicht op podium

Mel Thijssen blijft in het zicht van het podium door een nulronde met Gaudi (v. Lexicon) en staat nu op 5.69 strafpunten. Met 5.79 strafpunten volgt Beau Schuttelaar op de voet met de Bustique-dochter BML Florida Balia NL.

‘Komt op kleine verschillen aan’

Bondscoach Luc Steeghs kijkt tevreden terug op de de twee eerste manches van zijn jeugdruiters: “Ik heb zo een mooie indruk gekregen van de ruiters. Ze hebben door de coronacrisis een kort seizoen gehad in aanloop naar het NK. We hebben een hele sterke groep Young Riders. Daar komt het op de hele kleine verschillen aan. Bij de junioren is de kopgroep wat smaller, maar ook daar sterke ruiters die aan de top staan en al veel ervaring hebben. Ze zullen zeker hun hoofd koel kunnen houden.”

De tweede manche begint om ongeveer 14.30. Klik hier voor de uitslag van de eerste manche.

Bron Horses.nl