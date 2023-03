Vincent Dings en Ivory HDH winnen in Lier

Vincent Dings is sterk begonnen aan CSI Lier. In de CSI2* rubriek over een hoogte van 1.40m wist hij 53 ruiters achter zich te laten en zo de rubriek te winnen. Gisteren was Dings ook al uiterst succesvol en werd hij met zijn andere paard vierde, eveneens in het 1.40m.

Gisteren reed Vincent Dings zijn EK-paard Cream Couleur Z naar een vierde plaats in het 1.40m. In de rubriek direct op tijd kwamen 53 combinaties aan start. Vincent Dings reed zijn Cream On Top-zoon in 59.66 seconden naar de vierde plaats. Vandaag bracht hij zijn andere toppaard Ivory HDH (v. Zirocco Blue) aan start. In het twee-fasen-parcours over een hoogte van 1.40m had Dings 33.38 seconden nodig om Ivory naar de finish te rijden. Dit was bijna een seconde sneller dan de nummer twee.

Uitslagen

Bron: Horses.nl