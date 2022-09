Vincent Dings en Maikel van der Vleuten in top tien GP kwalificatie Warschau

In Warschau is dit weekend de finale van de Longines EEF Nations Cups Series. Nederland is met een team vertegenwoordigd in Polen. Gisteren werd de kwalificatie voor 4* Grand Prix gehouden. In de 1,45m-rubriek direct op tijd werd Vincent Dings zevende met Cream Couleur Z (v. Cream on Top). Voor Maikel van der Vleuten was er een achtste plaats met de KWPN-hengst Equus Tame (v. Qlassic Bois Margot). De Belg Wilm Vermeir won de proef op de KWPN'er Hotshot (v. Glock's London).