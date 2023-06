Vincent Dings pijlsnel naar winst in Grand Prix-kwalificatie 1,50m Bratislava

Vincent Dings heeft in Bratislava ijzersterk gepresteerd in de hoofdrubriek van de dag, een CSIO3* rubriek over een hoogte van 1,50m. Dings reed met Cream Couleur Z een overtuigende basisomloop en kwam nergens in de problemen. Hij herhaalde dit sterke staaltje rijkunst in de barrage en stuurde de Cream on Top-zoon ogenschijnlijk simpel naar de overwinning. De combinatie was bijna drie seconde sneller dan de nummer twee.

48 combinaties kwamen de imposante ring van Bratislava binnen gereden voor het 1,50m parcours met barrage. Twaalf daarvan mochten terugkomen voor de barrage, waaronder dus Vincent Dings maar ook Leopold van Asten. Van Asten had het geluk in de barrage niet helemaal aan zijn zijde en Vdl Groep Hutch (v. Numero Uno) sprong twee balken naar beneden. Desondanks was dit resultaat wel genoeg voor de vijfde plaats.

Razendsnelle Cream Couleur Z

Vincent Dings overtuigde al in de eerste ronde en mocht als een van de laatsten van start in de barrage. Hij wist dus wat hem te doen stond en handelde hier sterk naar. Bryan Balsiger had met Chelsea Z (v. Chellano Alpha Z) tot dan toe de snelste tijd van 39.31 seconden gereden maar daar leek Dings niet van onder de indruk. Hij reed bijna drie seconden van de Zwitser zijn tijd af en stelde in 36.73 seconden de overwinning veilig. Stella Röhlcke reed Delina (v. Verdi) in 43.95 seconden naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl