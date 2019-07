Vincent Dings tweemaal bovenaan bij young riders

De finale-dag van het jeugdtournooi in Valkenswaard was een doorslaand succes voor Vincent Dings. Voor de young riders was er eerst een 'gewone' proef over 1m40 en daarna de finalerubriekover 1m50. Beide keren stond Dings op de hoogste trede van het podium, met respectievelijk Cream Couleur (v. Cream on Top) en Daylight (v. Ustinov).

In de 1m50 finale was de rest van het podium Duits. Max Haunhorst werd tweede met Chaccara (v. Chacco-Blue), Zoe Osterhoff reed Elovely (v. Dubai) naar de derde plaats.

In de eerdere proef, een Table A direct op tijd, bleven Dings en Cream Couleur voor op de Japanner Mike Kawai met Hazel BS (v. Heartbeat) en Hannes Ahlmann met Dooleys (v. Cannavaros). Dings opvallende valk werd, net als Daylight, eerder uitgebracht door Bianca Schoenmakers. De amazone werkt bij Stal Dings.

Bronzen plaatsen voor U25-amazones

In de U25 rubriek over 1m40 was er een derde plaats voor Kelly Jochems met Egwel. In de finale over 1m50 eindigde een andere Nederlandse amazone op de derde positie, namelijk Lisa Bongers met Donbalian (v. Cartino Z).

Ook voor de pony’s en de junioren werden finales verreden, maar daar stonden geen Nederlandse combinaties op het podium.

Bron: Horses.nl