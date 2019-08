Vincent Geerink net naast het podium in Lier

Vincent Geerink viel vanmiddag in de 1,40m rubriek net naast het podium. De Nederlander moest de Belg Thibeau Spits, de Ier Bertram Allen en de Italiaan Giampiero Garofalo voor zich dulden in de prijsuitreiking.

Geerink had de door W. van de Mheen gefokte KWPN’er Elame (v.Wallenberg) gezadeld voor de 1,40m direct op tijd rubriek en klokte een tijd van 58,09. Hiermee eindigde de man uit Gelselaar uiteindelijk op een mooie vierde plaats.

Top drie

De winst viel in de Belgische handen van Thibeau Spits. De ruiter stuurde Javanna van de Torredreef (v.Wandor vd Mispelaere) snel rond en liet te klok stilstaan op 56,30. Geen van zijn concurrenten wist onder die tijd te duiken en daarmee liet Spits het Belgische volkslied klinken over de Azelhof-terreinen. Bertram Allen kwam net tekort om Spits van zijn troon te stoten. De Ier klokte met Vox Dei (v.Kannan) 56,79 en mocht als tweede opstellen. Giampiero Garofalo en de NRPS’er Touche d’ Espoire (v.V.Alba R) werden, na gisteren al een tweede plek in het 1.40m te bemachtigen, derde in de rubriek. De Italiaanse ruiter, de vriend van Lisa Nooren, zette een tijd neer van 57,25 en maakte het podium compleet.

Bron: Horses.nl