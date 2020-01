Vincent Geerink wint PSC Grote Prijs: ‘Niet verwacht’

Vincent Geerink verrast zichzelf op Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Met zijn nieuwe troef werd hij op zaterdagavond in Vragender winnaar van de 1.40m Grote Prijs van het PSC Nieuwjaarsconcours. "Ik ben heel blij. Niet verwacht en bovendien de eerste keer dat ik een nationale Grote Prijs win! Het was heel vaak net niet."

De winnende viervoeter heet Flying Echo (Zento x G.Ramiro Z), die dit weekend voor het eerst op concours liep onder Vincent Geerink. “Gisteren in het Z met een foutje, vandaag in het ZZ foutloos en pas daarna aangemeld voor het 1.40m.” Dat Flying Echo de hoogte al gewend is, gaf vertrouwen. Hij sprong al rankingproeven met Mareille Schröder-van Geel, die de 11-jarige ruin twee weken geleden deels verkocht aan Stal Geerink. “Het is een heel snel paard. Nu nog iets meer controle”, lacht de ruiter uit Gelselaar fijntjes. “De rem richting de laatste hindernis was kapot, maar ik had het geluk dat hij toch van het hout bleef.”

Been en Stegeman

Favoriet voor de Grote Prijs gezien zijn recente successen, Remco Been, kreeg een wachtende afstand richting de laatste hindernis met Balou van het Molenhof (v. Berlin) en werd tweede op 0,68 seconde afstand. Henri Stegeman pakte de derde prijs met Endeavour (v. Cantos), voor de 22-jarige Maikel Schennink uit Zelhem die zijn debuut maakte in de Grote Prijs. Hij sprong safe dubbel foutloos met Ellwood (v. Celano) tot grote trots van vader Henny Schennink met wie hij de paarden samen traint.

Spannend slot

Gerben Morssink op Galina (v. Andiamo) finishte met een foutje als vijfde, gevolgd door Robin Bril op Dizzy Lizzy (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Harrie Wiering op Fantasy Colada (v. Azteca VDL). Zo kreeg de Grote Prijs van parcoursbouwer Louis Konickx een spannend slot, waarbij de toegestane tijd ook een rol speelde. Met een tijdfout in het basisparcours was er een achtste en negende prijs voor Claudia Morsink op Zabab Z (Zandor Z) en Josta van Straaten op Dior (Flipper d’Elle).

Bron: Persbericht/Horses.nl